Вступ України до Альянсу підтримує 86% опитаних громадян України.

Підтримка українцями вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стала найвищою за історію соціологічних спостережень.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соцiологiчною групою "Рейтинг" 14-16 січня.

Зокрема, соціологи запитали, як би респонденти проголосували, якщо б сьогодні проводився референдум щодо вступу України в НАТО та Європейський Союз.

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Як зазначилидослідники, підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за всю історію соціологічних спостережень.

Так, на референдумі цю ініціативу підтримали б 86%, проти – 3%, не проголосували б 8%.

Крім того, 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 8%).

У дослідженні сказано, що підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Як проводилось опитування - подробиці

Опитування проведено серед 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Вступ України в НАТО: деталі

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Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер заявив, що членство України в НАТО буде "доречним" після встановлення миру.