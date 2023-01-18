Він підкреслив, що НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України.

Росія бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час участі в онлайн-режимі у сесії "Відновлення безпеки та миру" в межах щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.

Він наголосив, що Україна бачить, як Росія намагається посилюватися й готуватися до реваншу.

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"Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя", – переконаний Зеленський.

Він наголосив, що для України одним із пріоритетів є отримання гарантій безпеки від подібної агресії в майбутньому, оскільки наша держава поки що не є членом НАТО. І це один із пунктів запропонованої ним української формули миру.

"Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. Росія також це розуміє і бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Однак ми вже запропонували – поки ми ще на цьому шляху – гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", – зазначив Зеленський.

Україна та НАТО - деталі співпраці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав у Давосі значно збільшити поставки озброєння для України.

Він привітав рішення Великої Британії відправити танки Challenger Києву та зазначив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та броні, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що існуюча зброя продовжуватиме функціонувати.

Генсек НАТО додав, що ситуація на фронті стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої в східному місті Бахмут продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.