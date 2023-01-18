За його словами, щоб завтра сісти за стіл переговорів, сьогодні Україні потрібно поставити якомога більше зброї.

Україна потребує "значного збільшення" постачання озброєнь у ключовий момент війни.

Така підтримка є єдиним шляхом, який здатний привести до початку переговорів щодо врегулювання питання, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Давосі, передає Reuters.

"Це поворотний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністри оборони близько 50 країн проведуть у п'ятницю переговори на німецькій авіабазі Рамштайн.

Як зазначило видання, в Рамштайні увагу буде привернуто не допомозі від США, а до того, чи скасує Німеччина заборону на відправку своїх бойових танків Leopard 2 в Україну або, хоча б схвалить їх передачу з союзних країн.

Столтенберг зберіг обережність у цьому питанні, заявивши, що консультації тривають, хоча і вітав рішення Великобританії відправити танки Challenger 2 Києву.

Допомога Великобританії Україні

14 січня стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку України, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".

16 січня Британія оголосила, що передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танка Challenger 2.

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