Президент Молдови зазначила, що наразі "нейтральний" статус країни закріплений у конституції, проте військова агресія РФ проти України підштовхує державу до ширшого альянсу.

Президент Молдови Майя Санду допустила приєднання держави до Північноатлантичного альянсу (НАТО) на тлі постійної загрози, яку несе країна-сусідка Російська Федерація.

У коментарі Politico Санду зазначила, що наразі "нейтральність" молдавської держави закріплена в її конституції, проте через військову агресію РФ проти України в країні почалися активні дискусії з приводу приєднання до ширшого альянсу - НАТО.

"Зараз триває серйозна дискусія про нашу здатність захистити себе. Чи можемо ми це зробити самі, чи нам слід бути частиною більшого альянсу", - сказала вона.

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Політик акцентувала, що подібні рішення всередині країни повинні ухвалюватися виключно демократичним шляхом.

Також Санду розкритикувала риторику Кремля, який через свої пропагандистські канали переконує суспільство в тому, що "нейтральність" рівносильна повній військовій безпорадності країни, а будь-які розмови про приєднання до НАТО або посилення власної оборони нібито оскаржують "мирні" настрої тієї чи іншої держави.

"Молдова – мирна країна і не розпочинала війну проти своїх сусідів. Російській пропаганді вдалося переконати частину населення, що нейтралітет означає відсутність потреби інвестувати в оборонний сектор і дозволяє нічого не роботи для власного захисту, але це неправильно", – сказала вона.

У цьому контексті політик відмітила, що зараз Молдова "дуже вразлива" до російської пропаганди й дезінформації. Однак якщо порівнювати ситуацію з Україною, то ризики Молдови незрівнянні з тією ціною, яку наразі сплачують українці у війні з РФ.

Відносини Молдови й РФ через війну з Україною погіршилися

Нагадаємо, що Молдова досить часто стає мимовільною жертвою російської агресії через бойові дії, які Кремль веде проти України. Буквально 14 січня на територію країни впала бойова частина ракети під час масової ракетної атаки на Україну.

Раніше глава Молдови заявила, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором", коментуючи можливість переговорів з російською владою.

Зараз країна стикається з постійним тиском з боку Кремля, який побоюється поліпшення відносин Молдови із Заходом. Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погрожував Молдові "катастрофою" через її співпрацю з Альянсом.

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