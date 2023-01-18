Ідея нейтральної України вже не має сенсу, вважає він.

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер заявив, що членство України в НАТО буде "доречним" після встановлення миру.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він сказав, що, хоча і був проти вступу України в НАТО до вторгнення Росії, тепер вважає це "бажаним результатом", пише UnHerd.

За його словами, раніше він боявся, що вступ України до Північноатлантичного альянсу призведе до війни з Росією.

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"Тепер, коли процес вийшов на цей рівень, ідея нейтральної України в цих умовах вже не має сенсу. І в кінці процесу, який я описав, він повинен бути гарантований НАТО в будь-яких формах, які може розвинути НАТО, але я вважаю, що членство України в НАТО було б відповідним результатом", - сказав екс-держсекретар.

Заяви Кіссінджера про війну

Як повідомляв УНІАН, в грудні Кіссінджер запропонував почати переговори про мир з Російською Федерацією, щоб зменшити ризик нової світової війни.

В Офісі президента відповіли, що він не розуміє суті цієї війни і повторює наративи російської пропаганди.

Ще в травні Кіссінджер пропонував Україні піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.

Тоді радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав його "давоським панікером". Відповів і президент України Володимир Зеленський: "Таке відчуття, що у пана Кіссінджера не 2022 рік, а 1938-й".

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