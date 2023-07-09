Голова МЗС України попросив партнерів "не робити подарунок Путіну".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі (Литва) вже погоджені деякі рішення щодо України.

Кулеба написав у соцмережі Threads, що всупереч усім скептикам і противникам Україна крокує вперед у багатьох питаннях, які стосуються євроатлантичної інтеграції.

"Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами зробили", – пише міністр.

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Водночас Кулеба попросив партнерів зробити більш чітким порядок вступу України до Альянсу.

"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", – зазначив Кулеба.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня у столиці Литви пройде саміт НАТО і у Вільнюсі проводять посилені заходи безпеки.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час прес-конференції з Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

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