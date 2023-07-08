Президент США наголосив, що до цього питання повернуться після встановлення миру.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

Про це Байден заявив в інтерв'ю CNN. За його словами, країни-члени Альянсу неодностайні щодо перспектив членства України зараз.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз. Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - сказав Байден.

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Президент США наголосив, що союзники продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Вступ України в НАТО

Наприкінці вересня минулого року Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Відомо, що президент України вже отримав запрошення. Очікується, що там обговорять членство України в НАТО і гарантії безпеки для неї. Напередодні цієї події Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу вона зможе тільки після закінчення війни.

У Білому домі вже повідомили, що на саміт прибуде президент США Джо Байден. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що у Вільнюсі "чітко заявлять, що майбутнє України з НАТО".

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