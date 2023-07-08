Ердоган повідомив, що Туреччина розраховує на продовження Чорноморської зернової ініціативи після 17 липня, коли завершиться термін її дії.

Президент Туреччини Реджепо Таїп Ердоган під час прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

"Ми були країною, яка докладала інтенсивних зусиль для припинення війни шляхом переговорів на основі міжнародного права. Ми надамо всі види підтримки для відновлення України. Безумовно, Україна заслуговує членства в НАТО", - сказав Ердоган.

Він анонсував візит президента РФ Володимира Путіна до Туреччини наступного місяця. Обіцяв обговорити з ним безпосередньо обмін полоненими і назвав це пріоритетним питанням.

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Ердоган також повідомив, що Туреччина розраховує на продовження Чорноморської зернової ініціативи після 17 липня, коли завершиться термін його дії. За його словами, в рамках зернової угоди в нужденні країни було відправлено 33 млн тонн продовольства. Він заявив, що хоче збільшити термін "зернової угоди" для України на два роки.

Зустріч Зеленського з Ердоганом - деталі

Президент України Володимир Зеленський, який протягом останніх днів перебуває з офіційними візитами за кордоном, після Словаччини прибув до Туреччини на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбувалася напередодні завершення терміну дії "зернової угоди" з розблокування українських чорноморських портів, в якій Анкара виступила посередником.

Зеленський заявив, що переговори з Ердоганом були "дуже важливими". За його словами, з турецьким колегою вони обговорили захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля для продовольчої безпеки.

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