Напередодні візиту лідерів 40 країн значно посилили захист неба.

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, столицю Литви перетворюють на справжню фортецю. Як пише Sky News, для захисту лідерів 40 країн під час події шістнадцять союзників за НАТО направили близько 1000 військовослужбовців до Литви.

Іспанія привезла систему ППО NASAMS, а Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar та засоби боротьби з безпілотниками (їх також передає Великобританія). Крім цього, військові літаки з Франції, Фінляндії та Данії базуватимуться в Литві на час саміту.

"Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн", – коментує президент Литви Гітанас Науседа.

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Саміт НАТО - що треба знати

Наступного тижня в Литві відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу, від якого Україна, за словами президента України Володимира Зеленського, який, як очікується, буде присутній на заході, чекає отримати чіткі терміни вступу нашої країни до Альянсу.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті буде ухвалене рішення щодо довгострокової допомоги Україні. А президент Литви, яка приймає саміт, Гітанас Науседа заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ.

За інформацією Washington Post, за лічені дні до саміту Захід досі не дійшов згоди щодо того, що пропонуватиме Україні.

Водночас голова ГУР МО Кирило Буданов прогнозує, що реальної користі від саміту наша країна не отримає.

Напередодні саміту президент США Джо Байден вкотре заявив, що розгляд питання щодо вступу України можливий тільки після встановлення миру.

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