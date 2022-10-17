Він наголошує, що світові лідери мають покласти край ru-лицемірству.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. У результаті 5 вибухів постраждала багатоповерхівка в Шевченківському районі, є жертви. В Офісі президента України закликають усунути Російську Федерацію від участі в усіх міжнародних майданчиках, у тому числі G20.

Про це у Twitter написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він наголошує, що світові лідери мають покласти край ru-лицемірству.

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"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20", – йдеться в повідомленні.

Агресія Росії проти України: санкції

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає російський режим, як терористичний та закликає до створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.

16 жовтня Естонія, Литва та Латвія закликали Євросоюз та міжнародних партнерів створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів Росії.

Після ранкових ударів по Києву, президент Володимир Зеленський наголосив, що на окупантів чекає лише справедливе покарання, а на українців - перемога.

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