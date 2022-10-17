Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні ранкові атаки російських окупантів по території України.
У своєму Telegram-каналі президент підтвердив влучання у житловий будинок у Києві.
"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок", - сказав Зеленський.
"Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - заявив глава держави.
Удари по Києві: що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6.23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.
Інформація щодо загиблих та потерпілих уточнюється.
Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.
Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу.