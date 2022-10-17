Президент наголосив, що на окупантів чекає лише справедливе покарання, а на українців - перемога.

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні ранкові атаки російських окупантів по території України.

У своєму Telegram-каналі президент підтвердив влучання у житловий будинок у Києві.

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок", - сказав Зеленський.

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"Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - заявив глава держави.

Удари по Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6.23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Інформація щодо загиблих та потерпілих уточнюється.

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу.

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