Євросоюз рішуче засуджує військову співправцю між КНДР та Росією, а також обмін озброєнням між ними.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав відправку військ Північної Кореї для участі у війні проти України серйозним порушенням міжнародного права і наголосив, що це підриває безпеку в Європі та світі.

Як повідомляє пресслужба Європейської ради, Боррель наголосив, що Євросоюз рішуче засуджує військову співпрацю між КНДР та Росією, а також обмін озброєнням між ними. За його словами, це порушує резолюції ООН. Дипломат закликав Пхеньян припинити підтримувати незаконні дії Москви.

"Триваюча підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов’язана європейська безпека з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування", — зазначив дипломат.

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Як вказує Боррель, ЄС глибоко стурбований відправкою військ Північної Кореї для участі в російській агресії проти України.

"Це було б серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту ООН. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру і безпеки. Цей розвиток подій також ще раз ілюструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні й в усьому світі", — наголосив він.

Крім того, каже дипломат, РФ змінила позицію щодо денуклеаризації Північної Кореї, відмовившись від зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та порушивши резолюції Ради Безпеки ООН. Своїми діями Росія ставить під загрозу свої обов’язки як постійного члена Радбезу і як держави-члена ООН.

Відправка військ Північної Кореї для війни

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вже оголосив, що вони не залишать це без відповіді - наразі країна обговорює надання військової підтримки Україні.

За даними української розвідки, перші підрозділи військовослужбовців КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже перебувають у зоні бойових дій російсько-української війни.

Відправлення військ КНДР для участі у війні з Україною може поставити Китай у скрутне становище в дипломатичному плані, пише The New York Times. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявляв, що попередження від лідера Китаю "не розпалювати ситуацію" було адресоване не тільки НАТО, а й Росії та КНДР.

США мають розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР братимуть участь у війні проти України. Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер

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