Північна Корея не впоралася з самостійним створенням потрібних їй технологій.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що Північна Корея в обмін на солдат отримує від РФ ядерні технології та "системи запуску підводних ракет". Йдеться про крилаті та/або балістичні ракети. У Defence Express детальніше розібрались та пояснили, про що це каже.

Так у березні 2023 року КНДР заявила про успішний пуск крилатих ракет з підводного човна, однак деталі залишились невідомими. Ймовірно, використовувався єдиний дизель-електричний підводний човен "8.24 Yongung", який спустили на воду у 2019 році. Він має три вертикальні шахти для запуску балістичних ракет та базується на радянському проекті 629 зразка 1950-1960-х років.

Це була вже не перше таке повідомлення. У жовтні 2022 року Північна Корея стверджувала, що провела успішний запуск балістики з установки на дні озера. Таким чином вона намагалась створити враження, що має навіть пускові установки підводного базування.

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"Однак тут можемо припустити, що в даному випадку північнокорейський режим використав щось на кшталт випробувального стенду для пуску балістичних ракет, за взірцем аналогічних радянських агрегатів початку 1960-х років. І заодно маємо звернути увагу й на те, що після березня 2023 року взагалі не було ніяких повідомлень про те, щоб Північна Корея знову проводила випробувальні пуски крилатих ракет морського базування, особливо із підводних човнів", - акцентують аналітики.

Вони припускають, що північнокорейський режим намагався сам створити технології, щоб запускати балістичні ракети з підводних човнів хоча би на рівні СРСР зразка 1960-х років та крилатих - на рівня Радянського союзу 1980-х років. Зокрема, попередником "Калібрів" є С-10 "Гранат".

Однак самостійно Північна Корея не впоралася і попросила Кремль про технології, які тепер оплачує "бартером" - живою силою для армії окупантів. Експерти звернули увагу на те, що після 2010 року у КНДР з'явилась балістична ракета середньої дальності Hwasong-10 або Musudan наземного базування, яка дуже схоже на радянську балістичну ракету Р-27 морського базування.

Війна в Україні - допомога КНДР Росії

Як відомо, Північна Корея перекидає військових до Росії. Заданими південнокорейської розвідки, КНДР уже відправила у Росію 3 тисячі військових, і це не межа.

У ГУР заявили, що Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази розташування військ Північної Кореї на території Росії.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж переконаний, що Росія не буде масово використовувати військових з Північної Кореї на полі бою в Україні, та й вони не мають такої підготовки, яка б давала б їм перевагу в битвах.

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