Перемовини продовжаться завтра.

Перемовини між делегаціями України та Росії призупинилися, вони продовжаться завтра. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє про наявні принципові суперечності, але простір для компромісу є.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня відбувся четвертий раунд переговорів між РФ і Україною. Комунікація йшла важко, але йшла, розповідав Подоляк.

Серед обговорюваних питань - мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Близько 16:00 14 березня в переговорах між російською та українською делегаціями взяли технічну паузу до наступного дня - робочі підгрупи уточнювали окремі визначення. 15 березня, приблизно о 13:00, переговори поновилися.

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