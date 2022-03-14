Сторони активно висловлюють свої вже уточнені позиції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував перебіг четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.

Як він зазначив в Twitter, сторони активно висловлюють свої вже уточнені позиції.

"Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - зауважує Подоляк.

Нагадаємо, о 10:30 розпочався 4-й раунд російсько-українських переговорів у відеоформаті.

Подоляк зазначав, що серед обговорюваних питань - мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

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