Вчора переговорники взяли технічну паузу.

Делегація України та Росії відновили переговори після технічної паузи.

Як повідомив у коментарі виданню "Українська правда" член української делегації, голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, переговори "вже тривають".

Від інших коментарів члени делегації України поки утримуються.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між РФ і Україною. Комунікація важко, але йде, прокоментував Подоляк.

"Причина розбіжностей у тому, що у сторін дуже різні політичні системи. "Україна - це вільний діалог у суспільстві і обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - пояснив Подоляк.

Серед обговорюваних питань - мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

Близько 16:00 14 березня в переговорах між російською та українською делегаціями взяли технічну паузу до наступного дня - робочі підгрупи уточнювали окремі визначення.

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