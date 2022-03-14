Михайло Подоляк / скріншот

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією. 

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і віддає собі звіт у всій безглуздості своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19–денне насильство над мирними містами - правильний вибір стратегії", - сказав Подоляк.

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