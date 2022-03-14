Наразі сторони обговорюватимуть припинення вогню.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і віддає собі звіт у всій безглуздості своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19–денне насильство над мирними містами - правильний вибір стратегії", - сказав Подоляк.

Переговоривши. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоче і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺 🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ - Михайло Подоляк (@Podolyak_m) March 14, 2022

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