Протягом цього часу робочі підгрупи уточнять окремі визначення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що у перемованих між російською та українською делегацією взято технічну паузу до завтра.

Про це він написав у Twitter.

"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - додав Подоляк.

14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між РФ та Україною. Комунікація важко, але йде, прокоментував Подоляк.

Причина розбіжностей у тому, що у сторін дуже різні політичні системи. "Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - пояснив Подоляк.

Серед обговорюваних питань - мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: