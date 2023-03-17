Зеленський відкритий до розмов не лише з Сі Цзіньпіном, а й з іншими лідерами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ще не можна достеменно сказати, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбудеться. Він наголосив, що перемовини ще тривають.

Як зазначив Подоляк в ефірі телемарафону, Зеленський відкритий до розмов не лише з Сі Цзіньпіном, а й з іншими лідерами, щоб в тому числі "пояснити природу війни, і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити".

"Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не призведе до фіналізації війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни і розуміє, як цю війну треба дійсно закінчити", – пояснив він.

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Війна в Україні: позиція Китаю

До річниці російського вторгнення в Україну КНР представила свій "мирний план", де війну назвали "українською кризою".

Водночас у ЗМІ зʼявляється інформація про те, що китайські компанії постачають Росії гвинтівки та бронежилети для ведення війни проти України. Зазначається, що поставки циї товарів до РФ відбувалися з червня по грудень 2022 року.

Крім того, видання CNN із посиланням на українських військових пише, що на фронті було збито дрон китайського виробництва. Росіяни використовували в на фронті безпілотник Mugin-5. Компанія Mugin Limited підтвердила, що це їхній дрон і назвала це "надзвичайно прикрим" інцидентом.

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