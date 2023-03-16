Військові РФ переоснащують комерційні безпілотники.

На сході України збито модернізований китайський безпілотник, повідомляє CNN з посиланням на українських військових.

Бійці ЗСУ провели журналістів до місця падіння ворожого БПЛА, який, за їхніми словами, був збитий з автомата АК-47.

Виявляється, росіяни використовували в зоні бойових дій безпілотник Mugin-5, вироблений на сході Китаю в Сямень.

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У мережі ці дрони ще називають "дронами Alibaba", оскільки вони доступні для продажу на сайтах Alibaba і Taobao за ціною до 15 тисяч доларів.

Mugin Limited підтвердив CNN, що це їхній безпілотник, назвавши інцидент "надзвичайно прикрим".

Це останній приклад модернізації та озброєння цивільного безпілотника з початку вторгнення Росії в Україну, що свідчить про мінливі схеми ведення війни, наголошується в матеріалі.

Китайські дрони на війні в Україні - що відомо

У лютому газета Spiegel писала, що Китай має намір передати Росії свої ударні дрони-камікадзе ZT-180, здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг.

Такі переговори свідчать про зміну нібито "нейтральної" позиції КНР щодо війни в Україні, яку китайські комуністи досі називають "конфліктом". США попередили Пекін про наслідки такого рішення.

Крім того, РФ продовжує співпрацювати з підсанкційним іранським режимом, в тому числі в сфері розробки ядерного озброєння.

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