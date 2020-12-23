Київський міський голова Віталій Кличко пояснив, що відвідав похорон мера Харкова Геннадія Кернеса у якості керівника Асоціації міст України. Віддати шану Кернесу, за словами Кличка, прибули ще майже 30 міських голів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кличка у Facebook.
"Можу сказати, що на цій невдячній роботі, де ти щодня і щохвилини долаєш виклики різного рівня, мати високу підтримку і повагу людей - це найвища цінність", - йдеться у повідомленні.
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Кличко додав, що на прощання з Кернесом прийшли десятки тисяч харків'ян, їх навіть не налякала морозна погода.
"І люди, зокрема і сьогодні, показали, як оцінюють його роботу. На останньому шляху, до цвинтаря, харків’яни проводжали Геннадія Кернеса символічними аплодисментами, багато людей не стримували сліз…", - написав мер Києва, висловивши співчуття родині Кернеса.
Раніше стало відомо, що Кличко під час відвідин Харкова відзначився дивним вчинком.
Смерть та похорон Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- 23 грудня Кернеса поховали у Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі та прощання в одному з театрів міста.
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