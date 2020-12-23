Крім Кличка, на прощання з Кернесом прибули мери десятків міст.

Київський міський голова Віталій Кличко пояснив, що відвідав похорон мера Харкова Геннадія Кернеса у якості керівника Асоціації міст України. Віддати шану Кернесу, за словами Кличка, прибули ще майже 30 міських голів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кличка у Facebook.

"Можу сказати, що на цій невдячній роботі, де ти щодня і щохвилини долаєш виклики різного рівня, мати високу підтримку і повагу людей - це найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

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Кличко додав, що на прощання з Кернесом прийшли десятки тисяч харків'ян, їх навіть не налякала морозна погода.

"І люди, зокрема і сьогодні, показали, як оцінюють його роботу. На останньому шляху, до цвинтаря, харків’яни проводжали Геннадія Кернеса символічними аплодисментами, багато людей не стримували сліз…", - написав мер Києва, висловивши співчуття родині Кернеса.

Раніше стало відомо, що Кличко під час відвідин Харкова відзначився дивним вчинком.

Смерть та похорон Кернеса: що відомо

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Автор: УНІАН