На прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом до міста приїхали топ-чиновники.
Читайте такожЗ'явилися фото Кернеса в труніТак, мер Києва Віталій Кличко прибув до Харкова, щоб востаннє побачити Кернеса. Про це повідомляє ТСН.
Очільник столиці зізнався, що на створення парку "Наталка" його надихнув парк Перемоги у Харкові, презентований Кернесом.
Також попрощатися прибули нардеп Вадим Новинський, депутати ВРУ, очільник області й депутат Харківської облради Євген Мураєв.
Друг померлого, бізнесмен Павло Фукс також приїхав на церемонію прощання.
Також на заході помітили очільника Одеси Геннадія Труханова й лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. На похорон приїхав й Михайло Добкін.
Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова
- 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.
- Того ж дня в Харкові оголосили триденну жалобу. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.
- 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.
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