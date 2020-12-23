Друг померлого, бізнесмен Павло Фукс також приїхав на церемонію прощання.

На прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом до міста приїхали топ-чиновники.

Читайте такожЗ'явилися фото Кернеса в труніТак, мер Києва Віталій Кличко прибув до Харкова, щоб востаннє побачити Кернеса. Про це повідомляє ТСН.

Очільник столиці зізнався, що на створення парку "Наталка" його надихнув парк Перемоги у Харкові, презентований Кернесом.

Також попрощатися прибули нардеп Вадим Новинський, депутати ВРУ, очільник області й депутат Харківської облради Євген Мураєв.

Друг померлого, бізнесмен Павло Фукс також приїхав на церемонію прощання.

Також на заході помітили очільника Одеси Геннадія Труханова й лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. На похорон приїхав й Михайло Добкін.

Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня в Харкові оголосили триденну жалобу. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Ольга Робейко