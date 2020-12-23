Після відспівування тіло мера доставлять до Харківського національного театру опери та балету, де відбудеться прощання.

У Благовіщенському соборі Харкова почалася церемонія відспівування міського голови Геннадія Кернеса. Трансляцію церемонії запустили на Youtube.

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Як повідомляє Newsroom, потрапити в храм можуть лише близькі покійного, там чергує поліція. Але біля самого собору церемонію транслюють на великому екрані. Там же почали збиратися харків'яни.

Після відспівування тіло мера доставлять до Харківського національного театру опери та балету, де відбудеться прощання. Його планують провести з 09: 00 до 13: 00. Поховають Кернеса на почесній алеї міського кладовища №2. Місце поховання розташоване поруч з могилою вбитого губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Дмитро Захаров