Мер Києва, судячи з усього, не зміг відмовити шанувальниці, і потрапив в об'єктиви журналістів.

На похоронах мера Харкова Геннадія Кернеса присутній на церемонії мер Києва Віталій Кличко вирішив зробити селфі з дівчиною.

Фотографію Кличка, який робить селфі на телефон поруч з прихильницею, опублікував сайт Думська.

"Ймовірно, це була прихильниця Кличка, яка попросила його сфотографуватися. Попри недоречність такого дійства, Кличко не відмовив дівчині", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Кличко видав невелику ілюстровану книгу своїх смішних цитат. До неї увійшли 16 відомих "ляпів" Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів.

Похорон Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня в Харкові оголосили триденний траур. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.

Сьогодні Кернеса поховали на другому міському кладовищі на вулиці Пушкінській. Попрощатися з покійним мером Харкова прийшли 110 тисяч людей, повідомили в поліції.

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Автор: УНІАН