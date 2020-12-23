Кличка застукали за селфі під час похорону / Фото: Думська

На похоронах мера Харкова Геннадія Кернеса присутній на церемонії мер Києва Віталій Кличко вирішив зробити селфі з дівчиною.

Фотографію Кличка, який робить селфі на телефон поруч з прихильницею, опублікував сайт Думська

"Ймовірно, це була прихильниця Кличка, яка попросила його сфотографуватися. Попри недоречність такого дійства, Кличко не відмовив дівчині", - пише видання. 

Фото: Думська

Нагадаємо, нещодавно Кличко видав невелику ілюстровану книгу своїх смішних цитат. До неї увійшли 16 відомих "ляпів" Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів. 

Похорон Кернеса 

  • 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.
  • Того ж дня в Харкові оголосили триденний траур. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.
  • 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.

  • Сьогодні Кернеса поховали на другому міському кладовищі на вулиці Пушкінській. Попрощатися з покійним мером Харкова прийшли 110 тисяч людей, повідомили в поліції. 

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Автор: УНІАН