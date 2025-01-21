Також польський президент нагадав, що на початку світ не вірив, що Україна може вистояти проти РФ.

Для Володимира Зеленського найважливішою є Україна, а для президента Польщі найважливіше - це Польща. Для президентів інших країн найважливіші їхні країни, тому що саме для цього їх обирали виборці, аби вони презентували їхні інтереси. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу в Ukraine House Davos.

За його словами, спільною метою України і Польщі є не дати Росії перемогти.

"Але саме тому ми всі представляємо інтереси наших країн і, безумовно, в наших спільних інтересах - ніколи не допустити агресії проти наших держав", - наголосив він.

Також Дуда нагадав, що коли розпочалася повномасштабна війна, у світі говорили, що Київ впаде за три дні.

"Але незабаром мине три роки, а Україна досі захищається. І наш обов'язок, який є в інтересах нашої країни, аби Україна захищала себе ефективно. І всі, хто чесний і хоче порядку та миру у світі повинні допомогти Україні досягти успіху в цьому", - підкреслив президент Польщі.

Польща і Україна - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна буде гарантом безпеки України. За його словами, після завершення бойових дій Україна потребуватиме серйозних гарантій безпеки.

Водночас видання Reuters писало, що Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини. У країні наголосили, що польський оператор готовий надати відповідну допомогу.

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