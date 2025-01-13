Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш порадив "літати до Варшави, а не до Москви".

У Міністерстві закордонних справ Польщі відповіли на скаргу про нібито закриття повітряного простору для рейсу делегації Словаччини до Москви.

Речник МЗС Павло Вронський у коментарі Польському радіо наголосив, що Польща не відмовляла словацькій делегації у можливості пролетіти над своєю територією та пояснив, що насправді сталося.

"Ми не відмовляли словацькій стороні в рейсі, вони просто надіслали нам неповні документи, без примітки, а потім, під час розгляду - коли їх попросили їх заповнити - вони повідомили нас про зміну маршруту", - сказав Вронський.

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Коментуючи цю ситуацію, віце-прем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що польсько-словацькі відносини є добрими.

"Що стосується напрямку польоту, я рекомендую рейси до Варшави, а не до Москви", - сказав він.

Водночас візит словацької делегації у Москву різко засудив польський євродепутат Міхал Щерба. "Нехай словацькі та угорські російські агенти шукають інший повітряний простір для ділових і політичних контактів з криміналітетом з Москви", – написав він у соцмережі Х.

12 січня парламентська делегація Словаччини вирушила до Росії, зокрема, щоб обговорити постачання російського газу та війну в Україні.

Водночас заступник голови парламенту Словаччини Андрей Данко заявив, що Польща заборонила політ над своєю територією, через що рейс делегації пролітатиме над Чехією та Німеччиною.

"Я не розумію позицію Польщі, але сприймаю її як реальність", - заявив журналістам Данко.

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