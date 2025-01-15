Дональд Туск зазначає, що в Європі треба виробити спільну позицію і бути в єдності щодо серйозних гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслює, що його країна як член Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в майбутньому буде гарантом безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Варшаві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Туск переконаний, що після завершення бойових дій Україна потребуватиме серйозних гарантій безпеки.

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"Немає кращої форми повних гарантій безпеки для України, ніж членство в НАТО. Але ми знаємо, що зараз будуть протиріччя, емоції у деяких держав. І не залежить це тільки від волі президента Зеленського або від моєї підтримки", - сказав Туск.

Також він сказав, що залишається дуже потрібним і відкритим питанням щодо гарантій від НАТО для безпеки України в разі закінчення військових дій.

"Я не братиму участі в таких спекуляціях на тему: хто, скільки і яку армію може використати на території України в рамках якогось контингенту, тому що це не повинно бути предметом пресконференції або якихось заяв, які повторюватимуться. Це є серйозним питанням. Коли мене питання, чи готова Польща вислати своїх солдатів в Україну як гарант безпеки... то це не план України чи Польщі. Не йдеться про те, щоб ми вкотре показали, як близько ми знаходимося один з одним. Тільки йдеться про реальні гарантії безпеки, яких дотримуватимуться і кожен боятиметься їх порушити, і зокрема й Росія. І нам потрібні, зокрема всі союзники", - сказав Туск.

Польський прем'єр додав, що поточна робота полягає не в тому, чи надішле Польща контингент, а в тому, щоб переконати всіх партнерів у НАТО - європейських і США, щоб спільно бути готовими розробити певний механізм, який буде стабільним і гарантуватиме безпеку, поведінку й умови в разі завершення військових дій.

Він зазначив, що це робота як для президента Зеленського, так для нього під час головування Польщі в Європейській Раді в першому півріччі 2025-го року, і для європейських лідерів на Заході, щоб виробити спільну позицію, щоб не були роз'єднаними.

"Я переконаний, що нова адміністрація у Вашингтоні, якщо побачить, що ми серйозно ставимося, буде також мати більш оптимістичний варіант, якщо йдеться про позицію України. Сьогодні, я готовий разом із президентом працювати для повних гарантій від НАТО після завершення воєнних дій, і так чи інакше, Польща буде членом тих гарантій, як член НАТО", - наголосив Туск.

Інші заяви Дональда Туска

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща прискорить переговори про вступ України до ЄС. "Польське головування виведе з глухого кута переговори, де вони опинилися минулого місяця, щоб прискорити шлях вступу", - наголосив він.

Крім того, Туск заявив, що не дозволить використовувати Волинську трагедію в "політичних" іграх. "Ми знаходимо спільну мову і способи спільних дій, особливо якщо йдеться про Волинську трагедію", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

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