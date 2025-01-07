Польща готова постачати Україні більше електроенергії, якщо Словаччина припинить постачання. Рішення залишається за Києвом.
"Польща зможе збільшити продажі електроенергії Україні, але тільки якщо Україна попросить про це", - цитує міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліну Хенніг-Клоску видання Reuters.
За її словами, польський оператор готовий надати відповідну допомогу.
"Питання тільки в тому, чи захоче Україна, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, - УНІАН) суперечить політиці Європи", - зазначила чиновниця.
Припинення транзиту російського газу через Україну - головні новини
1 січня Україна припинила прокачувати російський газ до Європи, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його партія розгляне можливість припинення постачань електроенергії до України, скорочення допомоги біженцям і вимоги відновити транзит газу або компенсації за збитки, яких, за його словами, зазнала Словаччина через припинення постачань російського газу через Україну.