Зазначається, що поведінка словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо суперечить політиці Європи.

Польща готова постачати Україні більше електроенергії, якщо Словаччина припинить постачання. Рішення залишається за Києвом.

"Польща зможе збільшити продажі електроенергії Україні, але тільки якщо Україна попросить про це", - цитує міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліну Хенніг-Клоску видання Reuters.

За її словами, польський оператор готовий надати відповідну допомогу.

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"Питання тільки в тому, чи захоче Україна, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, - УНІАН) суперечить політиці Європи", - зазначила чиновниця.

Припинення транзиту російського газу через Україну - головні новини

1 січня Україна припинила прокачувати російський газ до Європи, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його партія розгляне можливість припинення постачань електроенергії до України, скорочення допомоги біженцям і вимоги відновити транзит газу або компенсації за збитки, яких, за його словами, зазнала Словаччина через припинення постачань російського газу через Україну.

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