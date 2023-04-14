Також він висловив припущення, що Китай, швидше за все, поділяє позицію РФ, яка хоче знищити Україну.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький припустив, що війна Росії проти України, можливо, триватиме кілька років.

Таку думку він висловив NBC News. Він зазначив, що поки Польща не "обчислює якусь точну дату" закінчення війни, а націлена на допомогу Україні. "Ми спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті і відповідно до цього намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", - зазначив Моравецький.

При цьому він заявив, що поразка України у війні проти РФ може стати початком кінця. "Невдача в Україні може стати початком кінця "золотого століття" Заходу. А перемога України буде гарантією зміцнення нашої економічної могутності", - підкреслив прем'єр.

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Він додав, що не можна захищати Україну, ігноруючи питання Тайваню. "Ми повинні підтримувати Україну, якщо хочемо, щоб Тайвань залишався незалежним. Якщо Україна буде завойована, Китай може напасти на Тайвань. Я бачу тут великий зв'язок, залежність між ситуацією в Україні і ситуацією на Тайвані і в Китаї", - пояснив польський прем'єр.

У зв'язку з цим Моравецький додав, що Китай, швидше за все, розділяє позицію РФ, яка хоче знищити Україну, передає TVN24. "Польща добре знає Росію. Її мета - знищити Україну, щоб вона не могла бути базою, посиленням Заходу. І це бажання, швидше за все, розділяє комуністичний Китай", - висловив думку Моравецький.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай довго зберігав нейтралітет щодо війни в Україні. А 24 лютого вирішив "викотити" свій мирний план з цього приводу. У підсумку він був розкритикований як світовими лідерами, так і українською владою.

А в кінці березня китайський лідер Сі Цзіньпін їздив до Путіна домовлятися про економічну співпрацю. При цьому західні країни застерегли Китай від допомоги Кремлю грошима і зброєю.

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