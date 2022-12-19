Моравецький нагадав про реалії української зими.

Екс-очільниця міністерства закордонних справ Австрії та подруга російського диктатора Володимира Путіна Карін Кнайсль "захопилася" зимою у Москві. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь показав їй зиму в Україні.

"Москва + сніг = краса", - написала Кнайсль у Twitter та опублікувала фото з російської столиці.

Відео дня

На світлинах видно українські міста, знеструмлені через російські ракети, а також українських військових, які обороняють свою землю, попри сніг та темряву довкола.

Важка зима в Україні

Росія продовжує ракетами знищувати українську енергосистему. Внаслідок українці залишаються без світла та опалення. Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури України, як ті, що направляє МАГАТЕ на українські АЕС.

2 грудня Шмигаль заявив, що Україна очікує сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які мають прибути та полегшити ситуацію з енергозабезпеченням, що виникла внаслідок російських ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

9 грудня він повідомив, що Україна почала отримувати генератори від міжнародних партнерів. Допомога вже надійшла з Бельгії, Франції, Норвегії в рамках ініціативи "Генератори надії".

Вас також можуть зацікавити новини: