Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що усі країни повинні допомагати Україні фінансово.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що із цієї жахливої війни має народитися нова Європа - з Україною як повноцінним членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.

Очільник польського уряду зазначив, що Польща разом із балтійськими країнами, Литвою та Латвією є найбільш активними у Євросоюзі щодо організації фінансової підтримки для України та санкцій проти Росії.

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Моравецький наголосив, що ці санкції будуть посилюватися, і будуть із кожним місяцем все більше впливати на російську економіку.

Він підкреслив, що вже немає повернення до бізнесу з РФ у такому вигляді, яким він був до її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Росія вживає усіх можливих економічних інструментів, (це виглядає - УНІАН) як пістолет, що приставлений до голови України та багатьох європейських держав. І тому із цієї жахливої війни, з цієї героїчної оборони та захисту, має народитися нова Європа - з Україною як повноцінним членом ЄС. І Польща разом із нашими союзниками закликає Єврокомісію якнайшвидше передати те, що ми вже обіцяли Україні в червні - тобто 9 млрд євро", - сказав прем'єр.

На його думку, одним із планів Кремля є "кинути на коліна Україну" через відсутність коштів.

Відтак, за словами Моравецького, усі країни повинні допомагати Україні фінансово.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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