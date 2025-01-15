За словами глави МЗС, незважаючи на конфлікт у торговельних відносинах Варшава усвідомлює, що Україна буде в ЄС.

Польща буде одним із найбільших лобістів членства України в Європейському Союзі - попри проблемні питання у торговельних відносинах. Про це в інтерв’ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, історія розширення Євросоюзу свідчить, що переговорний шлях можливо пройти, не зважаючи на те, яким непростим він може бути.

"Нам треба пройти його з мінімальними втратами для двосторонніх відносин і з розумінням того, наскільки важливою є формалізація повернення України в європейську спільноту", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що саме Польща усвідомлює, що Україна рано чи пізно стане членом ЄС:

"Вони - один із найбільших лобістів і адвокатів членства України як в ЄС, так і в НАТО. Бо є публічна риторика, а є реальні дії".

Сибіга також звернув увагу на зростання двостороннього товарообігу. Так, для України у 2024 році Польща посіла друге місце по імпорту в Україну після Китаю і опинилася першою у переліку країн-експортерів.

"Це - справжній маркер зацікавленості одне в одному. А я розраховую, що ми фіналізуємо врешті-решт угоду про спільний чи скоординований контроль на наших пунктах пропуску - ми дуже близькі до цього - і почнемо розширювати прикордонну інфраструктуру", - сказав глава українського МЗС.

Відносини України та Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини. За інформацією Reuters, поведінка словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо суперечить політиці Європи.

Також ми писали, що Польща розпочала головування в ЄС з ігнорування Угорщини. На церемонію у Великому театрі Варшави не був запрошений ані посол Угорщини, ані прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

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