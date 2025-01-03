На церемонію не запросили ані прем'єр-міністра, ані посла.

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на церемонію, присвячену початку головування Варшави в Євросоюзі. Про це повідомляє Reuters.

Як розповіла виданню заступниця міністра з європейських справ Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на захід, що відбудеться у Великому театрі Варшави.

Зазначається, що приводом стало надання Будапештом притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марчіну Романовському, який був затриманий у липні минулого року в рамках розслідування у справі щодо розкрадання державних коштів. Романовського швидко звільнили після того, як у Європейській правозахисній асамблеї заявили, що він має імунітет як член цього органу. Колишній міністр звинувачення на свою адресу відкидає.

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"Коли ми запросили гостей на наш гала-концерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні не бажаний гість у театрі", - сказала Собков’як-Чарнецька.

Відносини Польщі та Угорщини

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикував гдаву угорського уряду Віктора Орбана з приводу його позиції щодо війни в Україні. У свою чергу Орбан заявив, що уряд Туска вважає угорців ворогами.

Також УНІАН повідомляв, що Польща намагатиметься прискорити процес вступу України до ЄС. Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвич.

За його словами, Польща від самого початку підтримує Україну в її прагненнях увійти до НАТО та Євросоюзу як вільна й незалежна держава, і така підтримка збережеться у майбутньому.

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