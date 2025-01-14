Більшість українців хочуть бачити країну і в ЄС, і в НАТО, свідчать результати опитування КМІС.

Більшість українців хочуть бачити країну і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі, проте вступ до НАТО є пріоритетнішим для наших громадян. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології щодо того, який союз для українців є більш пріоритетним. Вивчення думки відбувалось у грудні 2024 року.

Так, хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет віддають вступу до НАТО (вочевидь, через гостру потребу мати надійні гарантії безпеки).

Згідно з отриманими результатами, більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). Ще 22% опитаних, відповідаючи на запитання, що має бути пріоритетним для України – членство у ЄС чи НАТО, сказали "ні те, ні інше". 11% респондентів було важко дати відповідь.

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Соціологи звертають увагу, що за останній рік стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі (у жовтні 2023 року таких було лише 12%). При цьому за рік стало на 8% менше тих, хто говорить про пріоритетність членства в НАТО (54% раніше). Для ЄС показники майже не змінилися (24% раніше).

Водночас опитування КМІС показало, що 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі дані дозволяють говорити про абсолютну прихильність українців до європейської і євроатлантичної інтеграції.

У запитанні про довіру можна побачити, що ЄС довіряють 46% (не довіряють – 19%), а НАТО довіряють 43% (не довіряють – 25%). Тобто ці союзи користуються скоріше довірою (баланс довіри-недовіри є позитивним), проте не переважною, зауважують у КМІС.

Вивчаючи прийняття українцями Заходу, ставилось також питання довіри США. Як з’ясувалось, довіряють США - 40%, не довіряють - 23%. Решта 36% мають невизначене ставлення. Тобто в чомусь довіряють, у чомусь не довіряють, і коли є пряма можливість, воліють обирати саме цей варіант, зазначають у КМІС. Таким чином, українці скоріше довіряють США (оскільки баланс довіри-недовіри є позитивним), але разом із цим і досить багато критики.

Інші опитування в Україні: які результати

Як повідомляв УНІАН, за даними КМІС, в Україні зменшується частка тих громадян, хто готовий терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно". Про це свідчать результати опитування, проведеного 2-17 грудня 2024 року та у жовтні 2024 року.

Так, тих, хто готовий терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно" у грудні було 57%, а у жовтні 63% опитаних. При цьому у лютому минулого року частка людей, які дали таку відповідь, становила 73%.

Згідно з результатами опитування, один рік готові терпіти війну 3%, пів року - теж 3%. А от декілька місяців готові терпіти війну 18%. Ще 18% не визначилися з відповіддю.

Соціологи відзначають, що частка тих, хто говорить про більш короткий період у декілька місяців чи пів року, у грудні змінилася неістотно у порівнянні з аналогічним опитуванням у жовтні. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

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