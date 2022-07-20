Також передбачене включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

Посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморозку активів "Сбєрбанку".

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти РФ. Імпорт російського золота буде заборонений, а також передбачені замороження активів "Сбєрбанку", - розповів він.

За словами Єрмака, також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

"Продовжимо працювати над газовим ембарго, визнанням росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту", - наголосив керівник ОП.

Як писав УНІАН, після зустрічі G7 в кінці червня США, Канада, Японія і Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського золота. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, заборона позбавить РФ доходу у розмірі близько $19 мільярдів на рік.

Єврокомісія 15 липня офіційно запропонувала внести ембарго на золото в сьомий пакет санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, його повинні прийняти протягом найближчих тижнів.

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