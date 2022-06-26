У 2021 році Росія заробила на золоті близько 15,5 мільярдів доларів.

Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія у рамках нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Про це повідомили в уряді Британії.

Очікується, що на саміті Групи семи буде ухвалене відповідне рішення.

"Ці заходи напряму вдарять по російських олігархах і "у серце" воєнної машини Путіна", - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

Золото складає вагому частку російського експорту, у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 мільярдів доларів.

"Значення золота для російської еліти особливо зросло останнім часом - олігархи квапляться купити злитки, щоб уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є важливим світовим торговельним хабом, і британські санкції… будуть мати великий вплив на спроможність Путіна отримувати гроші. З огляду на центральну роль Лондона у міжнародній торгівлі золота та синхронізований крок США, Японії і Канади, цей захід буде мати глобальний ефект", - додали в британському уряді.

Британські обмеження на російський імпорт тепер стосуються активів загальною ціною близько 16,5 мільярдів доларів, під персональні санкції потрапили понад 1000 осіб та понад сотня компаній.

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