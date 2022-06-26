Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія у рамках нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.
Про це повідомили в уряді Британії.
Очікується, що на саміті Групи семи буде ухвалене відповідне рішення.
"Ці заходи напряму вдарять по російських олігархах і "у серце" воєнної машини Путіна", - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.
Золото складає вагому частку російського експорту, у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 мільярдів доларів.
"Значення золота для російської еліти особливо зросло останнім часом - олігархи квапляться купити злитки, щоб уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є важливим світовим торговельним хабом, і британські санкції… будуть мати великий вплив на спроможність Путіна отримувати гроші. З огляду на центральну роль Лондона у міжнародній торгівлі золота та синхронізований крок США, Японії і Канади, цей захід буде мати глобальний ефект", - додали в британському уряді.
Британські обмеження на російський імпорт тепер стосуються активів загальною ціною близько 16,5 мільярдів доларів, під персональні санкції потрапили понад 1000 осіб та понад сотня компаній.