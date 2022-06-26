Ембарго на експорт золота стане ударом по економіці Росії. Країна позбудеться доходу в розмірі близько $19 мільярдів на рік.
Таким прогнозом поділився держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми CNN State of the Union в неділю, 26 червня.
За словами американського чиновника, експорт золота — одне з джерел доходу Росії. Заборона на нього матиме "значний" вплив на економіку держави і позбавить РФ близько $19 мільярдів на рік. Блінкен вважає, що ембарго створить додатковий тиск разом з відходом більше тисячі західних компаній з російського ринку.
"Це [золото] ключовий експорт, ключове джерело доходів. Цей крок позбавляє Росію цього потенціалу і виступає постійною ілюстрацією того, які кроки може зробити "Велика сімка", щоб продовжувати ізолювати Росію і відрізати її від світової економіки", — додав Блінкен.
Нагадаємо, портал Bloomberg першим повідомив про підготовку ембарго на золото. Потім прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердив цю інформацію. За його словами, до заборони приєднаються Британія, Сполучені Штати Америки, Канада і Японія. Відповідне рішення повинні прийняти на саміті G7, який проходить сьогодні, 26 червня.
При цьому золото — не основна стаття доходів Росії. Наприкінці травня в ОПУ повідомили, що Європа щодня відправляє РФ мільярд доларів в якості плати за газ і нафту. З тих пір в ЄС прийняли часткове нафтове ембарго.
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