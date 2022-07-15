Пропонується продовжити чинні санкції проти РФ до січня 2023 року.

Європейська комісія офіційно запропонувала включити у новий пакет санкцій ембарго на експорт російського золота.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія сьогодні схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії.

Так, сьогоднішній пакет "підтримки і узгодження" роз'яснює ряд положень з метою зміцнення правової однозначності для приведення у дію країнами-членами санкційної політики. Також нові заходи ще більше узгоджують санкції Євросоюзу з обмежувальними заходами союзників і партнерів, особливо з "Великої сімки". Також нові заходи підтверджують рішучу позицію Єврокомісії щодо захисту безпеки продовольства в усьому світі.

"Жорстока війна Росії проти України не послаблюється. З цієї причини ми сьогодні пропонуємо зміцнити наші санкції ЄС, які чинять потужний вплив проти Кремля, застосовувати їх більш ефективно і продовжити їхню чинність до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати сплачувати високу ціну за її агресію", - наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель додає, що представить Раді ЄС пропозиції із запровадження санкцій проти більшої кількостічисла фізичних і юридичних осіб, замороження їхніх активів і обмеження здатності подорожувати в ЄС.

Сьогоднішній пакет передбачає запровадження заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Також нові заходи повинні посилити вимоги до звітності зі зміцнення заходів щодо заморожування активів у ЄС.

Разом з тим зазначається, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю агропромисловою продукцією між третіми країнами і Росією. У пропозиції роз'яснюється точна сфера дії деяких фінансових і економічних санкцій.

Чинність нинішніх санкції ЄС повинна бути продовжена ще на шість місяців - до наступного перегляду санкцій наприкінці січня 2023 року.

Відповідна пропозиція щодо цього пакету санкцій буде обговорена країнами-членами на засіданні Ради ЄС з метою його схвалення.

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