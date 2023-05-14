Це перший візит Зеленського до Німеччини з початку війни в Україні.

У палаці Бельвю німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв президента України Володимира Зеленського. Зустріч проходила в умовах посилених заходів безпеки.

Як пише агентство DTS, загалом у столиці країни Берліні посилено заходи безпеки через візит Зеленського. У берлінському районі Тіргартен, де знаходиться резиденція президента, на позиціях були виставлені снайпери.

Після переговорів між лідерами двох країн, українського президента з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у своїй канцелярії. Після цього вони разом полетять до Аахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого.

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Володимир Зеленський також прокоментував свій візит у Німеччину. "Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно", - коротко прокоментував глава держави.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського до Німеччини з початку війни в Україні. З Риму, де український президент був напередодні, до Берліна він добирався літаком німецьких ВПС у супроводі винищувачів.

Примітно, що деталі програми візитів ані в Італію ані в Німеччину не розголошувались до останньої хвилини.

Закордонні візити Зеленського

Після повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський майже рік нікуди не виїздив з країни. Перший візит він здійснив у грудні 2022 року у Вашингтон.

Після цього він здівснив ще кілька візитів у європейські країни.

А вчора український президент поїхав у Рим, де зустрівся з керівництвом країни та Папою Римським Франциском.

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