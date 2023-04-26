Серджо Маттарелла запевнив, що Рим буде і далі надавати підтримку Києву.

Україна стрімко рухається до членства в Європейському Союзі. Київ проводить реформи, щоб відповідати критеріям, тому вступ може відбутися найближчим часом.

"Італія висловлює тверду переконаність в тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни, і ми цінуємо прихильність її уряду шляху реформ, зроблених для дотримання параметрів, які я підтверджую", - цитує президента Італії Серджо Маттарелли видання ANSA.

Політик запевнив, що Італія буде надавати підтримку Україні "у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно".

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"Основоположною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і особистості. Ми всі хочемо миру, але це повинен бути справедливий світ, який поважає цілісність України", - зазначив Маттарелла.

Також в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Римі президент Італії обговорив питання ядерної безпеки, реконструкції та мирних переговорів.

У свою чергу український політик зазначив, що в ході зустрічі в Римі обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори.

"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки і оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якомога швидше прибуде в Україну і стане на захист українського неба", - написав Шмигаль у Facebook.

Членство України в ЄС - що відомо

28 Лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС, а 23 червня - надали статус кандидата на членство.

12 квітня 2023 року відбулося перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради. За словами Зеленського, з боку України є повна готовність до членства в ЄС.

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