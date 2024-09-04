Йдеться про посаду заступника голови Офісу президента.

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підтвердила, що очікує призначення в Офіс президента (ОП).

Про це вона написала у Telegram. "Президент сказав, що я йому потрібна в ОП. Тому переходжу на посаду заступника голови ОП. Служу Українському народові!", - зазначила Верещук.

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3 вересня Верещук повідомила про те, що написала заяву про відставку. Вона зазначила, що має бути перезавантаження.

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Сьогодні назасіданні Верховна Рада не підтримала відставку Верещук з посади міністра реінтеграції.

Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу") написав у Telegram, що більшість членів ТСК захисту прав ВПО не голосували за цю відставку через те, що у звʼязку зі звільненням планувалось ліквідувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передавши ці функції новоствореному міністерству регіонального розвитку.

Увечері голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, кого планують призначити в рамках великого кадрового оновлення. Зокрема він інформував, що "в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП".

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