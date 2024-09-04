Рада не підтримала відставку Верещук з посади міністра реінтеграції

3 вересня Ірина Верещук повідомила про те, що написала заяву про відставку.

Верховна Рада України не підтримала відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України... Звіту не було і не передбачалось…", - написав він.

За дане рішення проголосувало 214 народних депутатів України.

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Раніше Железняк повідомив, що оскільки Рада провалила процедуру, по якій перед звільненням всі міністри мають зробити звіт про роботу, майже всі рішення сьогодні можуть бути провалені.

Так, Рада провалила звільнення голови Фонду Держмайна Віталія Коваля, однак підтримала відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, який виступив у Раді зі звітом.

Оновлено 13.40. Народний депутат України Павло Фролов (фракція "Слуга народу") написав у Telegram, що більшість членів ТСК захисту прав ВПО не голосували за цю відставку через те, що у звʼязку зі звільненням планувалось ліквідувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передавши ці функції новоствореному міністерству регіонального розвитку.

Кадрові зміни в українському уряді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 вересня, Ірина Верещук повідомила про те, що написала заяву про відставку.

Вона зазначила, що має бути перезавантаження.При цьому додала, що після майже трьох років в уряді 3 вересня подала заяву про відставку. Подякувала президенту за довіру, премʼєру та членам Уряду за співпрацю, а народним депутатам за підтримку. Також подякувала команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі " Служу Українському народові!" – написала Верещук.

Цю посаду вона займала з листопада 2021 року.

За інформацією від народних депутатів, найбільш ймовірно, що Мінреінтеграції може очолити заступник керіівника Офісу президента Олексій Кулеба.

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