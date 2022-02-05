Створення партії волонтер анонсував ще у вересні 2021 року.

Шоумен та волонтер Сергій Притула наразі займається створенням політичної сили.

Про це Українській правді повідомили в оточенні Притули.

Партія Притули матиме назву "24 серпня".

"У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули. На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії. Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня", – пише видання.

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Як писав УНІАН, у вересні 2021 року Притула анонсував створення своєї партії і просив українців допомогти з вибором назви.

Це сталося після гучного виходу Притули зі складу політради партії "Голос" у лютому 2021 року. Волонтер покинув посаду заступника голови політсили, проте зазначив, що іти з політики не збирається.

У червні Притула остаточно покинув "Голос", звинувативши керівництво в тому, що воно "віддалилося від початкових планів".

У 2019 році Притула балотувався до Верховної Ради за списком партії "Голос", лідером якої на той час буд співак Святослав Вакарчук. Однак, результати виборів не дозволили Притулі потрапити до Верховної Ради: "Голос" набрав 5,83% голосів і отримав 17 місць у парламенті. Шоумен у списку йшов під 30-м номером.

У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від партії "Голос". За підсумками виборів він посів третє місце, набравши 7,87% голосів киян.

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