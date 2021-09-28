За словами шоумена, парламентські вибори для його майбутньої партії стоятимуть першочергово.

Український шоумен Сергій Притула офіційно підтвердив намір створити власну політичну партію.

Про це він заявив в ефірі "24 каналу".

При цьому, назву своєї політичної сили та інші подробиці стосовно неї він пообіцяв розповісти згодом.

"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу. Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", – заявив Притула.

За його словами, парламент завжди був найважливішою інституцією України, тож парламентські вибори для його майбутньої партії будуть пріоритетними.

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"Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича. Звичайно, першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія", – зазначив Притула.

Політичний шлях Сергія Притули: що відомо

Нагадаємо, у 2019 році Притула балотувався до Верховної Ради за списком партії "Голос", лідером якої на той час буд співак Святослав Вакарчук. Однак, результати виборів не дозволили Притулі потрапити до Верховної Ради: "Голос" набрав 5,83% голосів і отримав 17 місць у парламенті. Шоумен у списку йшов під 30-м номером.

У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від партії "Голос". За підсумками виборів він посів третє місце, набравши 7,87% голосів киян. Попереду нього опинилися Віталій Кличко та Олександр Попов.

У лютому 2021 року Притула вийшов зі складу політичної ради партії "Голос" та покинув посаду заступника голови політсили. Утім тоді він заявив, що не збирається йти з політики.

7 червня цього року Сергій Притула оголосив про вихід із партії "Голос". Він звинуватив партію в тому, що нове керівництво "віддалилося від початкових планів".

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Автор: Олександр Топчій