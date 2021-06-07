Сергій Притула звинуватив партію в тому, що нове керівництво "віддалилося від початкових планів", при цьому сам шоумен збирається залишатися в політиці.

Екс-кандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула 7 червня оголосив про вихід із партії. Водночас він наголосив, що не йде з політики.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди "Голосу" перед минулими парламентськими виборами... Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте станом на сьогодні, 7 червня, я оголошую про свій вихід з партії "Голос", - написав Притула.

Водночас він зауважив, що не йде з політики.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - пояснив Притула.

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Крім того, він додав, що "до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тис. українців".

"Але діалогу не вийшло і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" у регіонах, які два роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні "верхи" не чують "низів" і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу" по всій Україні", - написав телеведучий.

Серед іншого, він також зазначив, що "партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу".

"Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах!" - підсумував Притула.

У "Голосі" вихід Притули із партії поки що ніяк не прокоментували.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого стало відомо, що Притула не потрапив до нового складу політради "Голосу", а також перестав бути заступником голови політсили.

У коментарі УНІАН тодішній прес-секретар партії "Голос" Ярема Дух зазначив, що в політсилі не вбачають ніякої "зради" у зв’язку з необранням Притули до складу політради. За словами речника, "просто обрали до нового складу політради інших людей". При цьому він наголосив, що Притула залишається членом партії "Голос".

10 лютого Притула заявив, що не збирається йти з політики.

У квітні він заявив, що бачить себе новим керівником партії "Голос". Своєю чергою Рудик відповіла, що "партійна робота – це не виступи в клубах".

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Автори: Вікторія Гордієнко, Тетяна Поляковська