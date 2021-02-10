Раніше колишній шоумен був заступником голови партії та входив до складу її політради.

Колишній шоумен та телеведучий, екс-кандидат у мери Києва Сергій Притула вийшов зі складу політичної ради партії "Голос" та покинув посаду заступника голови політсили.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на партійну прес-службу.

"Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний - Андрій Осадчук, парламентський - Ярослав Железняк. Усі зміни було затверджено під час з'їзду політсили 29 січня.

Водночас у "Голосі" відзначили, що Притула залишається членом партії та "працює над її розвитком".

Притула у великій політиці: що відомо

Сергій Притула 11 серпня минулого року оголосив, що йде на вибори міського голови Києва від партії "Голос". Це друга спроба шоумена потрапити у велику політику. На останніх парламентських виборах Притула йшов 30-м у списку "Голосу", але потрапити у Верховну Раду йому не вдалося.

На виборах мера Києва в 2021 році Притула посів третю сходинку, попереду нього опинилися Віталій Кличко та Олександр Попов. За Притулу проголосували менше 8% столичних виборців.

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Автор: Юрій Годован