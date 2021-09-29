Повідомляється, що Притула вже подав до Мін'юсту документи про реєстрацію політичної сили.

Партія шоумена Сергія Притули буде називатися просто та без викрутасів:"Партія Сергія Притули".

Про це пише сайт "Страна" з посиланням на джерела серед близьких до нього депутатів від партії "Голос".

Зазначається, що шоумен вже подав до Міністерства юстиції документи про реєстрацію політичної сили, і що вісім років тому він жартома пропонував назвати партію "Ср*ка".

Раніше повідомлялося, що 7 червня Сергій Притула оголосив про вихід з партії "Голос", підкресливши, що не йде з політики:

Читайте такожПритула після виходу з "Голосу" не виключив створення власної партії"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від наших початкових основ настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

А 28 вересня шоумен заявив про створення власної політичної партії:

"Поки вона на етапі формування. Про Неймінг, брендинг – дайте мені трохи часу, і я обов'язково все розповім. Це однозначно буде не віртуальна історія".

Сергій Притула: чим він відомий

Сергій Притула – український телеведучий, волонтер, громадський та політичний діяч, актор.

Ще відомий як автор й співпродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Був ведучим ранкового шоу "Підйом", талант-шоу "Україна сльозам не вірить" на Новому каналі, а також резидентом української версії "Камеді клаб".

З 2019 року співпрацював з партією "Голос", від якої того ж року балотувався до Верховної Ради та на посаду мера Києва у 2020-му.

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Автор: Катерина Шварц