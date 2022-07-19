Ірина Венедіктова була присутня на засіданні комітету.

Правоохороний Комітет ВРУ розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, комітет ухвалив рішення рекомендувати Парламенту визначитись шляхом голосування.

За таке рішення проголосували 12 членів комітету, 5 трималися, 1 виступив проти.

Ірина Венедіктова була присутня на засіданні комітету.

"Я гідно прийшла на цю посаду і гідно піду. Відносно мене ні у кого немає нічого", - цитує генпрокурорку Железняк.

Він зазначив, що у свому виступі голова Офісу генпрокурора дала поради членам Комітету щодо подальшої реформи правоохоронних органів.

"Це була красиве прощальне слово профільному Комітету. Без звинувачень та політики", - зауважив він.

Зауважимо, раніше сьогодні правоохоронний комітет ВРУ не зміг провести позачергове засідання щодо звільнення генеральної прокурорки через відсутність кворуму.

Звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора

Як писав УНІАН, 19 липня до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора.

17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедиктову від посади генпрокурора.

Через деякий час Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Також у вівторок Верховна Рада звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова.

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