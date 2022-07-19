Позачергового засідання Комітету не вийшло.

Профільний правоохоронний Комітет Верховної Ради України не зміг провести позачергове засідання щодо звільнення генеральної прокурорки.

Про це повідомив в Telegram член комітету, нардеп Олександр Бакумов.

"Позачергового засідання Комітету не вийшло. Зранку профільний правоохоронний Комітет Верховної Ради не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генерального прокурора", - зазначив він.

Як писав УНІАН, 19 липня до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора.

17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедиктову від посади генпрокурора.

Через деякий час Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

18 липня заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедиктової й Баканова поки мова не йде. За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

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