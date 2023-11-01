Екс-радник Офісу президента України стверджує, що поділився своєю передвиборчою програмною "для початку дискусії".

Колишній радник Офісу президента Володимира Зеленського - військовий експерт Олексій Арестович підтвердив, що балотуватиметься на пост глави держави.

Такими планами екс-радник ОП поділився з "Інтерфакс-Україна". "Так, буду висуватися (під час виборів президента України - Ред.)", - заявив Арестович. Крім того, він вже написав свою програму, поділився нею у Telegram "для початку дискусії" і стверджував, що її допрацюють фахівці.

Арестович сьогодні поділився передвиборчою програмою - головні пункти:

запропонував запровадити надзвичайний стан у сфері нацбезпеки, в енергетиці та в економіці, щоб прискорити розвиток і скоротити процедури;

знизити облікову ставку до 7%, "робимо дешеві і доступні гроші для виробників";

запустити аудит України "у виконанні" когось з "Великої четвірки" (найбільші у світі мережі компаній, які надають аудиторські послуги - Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers і Deloitte);

на фронті стаємо у стратегічну оборону;

внести зміни у систему мобілізації - запровадити підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих. При цьому дозволити чоловікам виїзд за кордон з умовою, що у разі призову вони повернуться на Батьківщину;

масово пропускати в оборонне виробництво приватний бізнес;

вимагати від колективного Заходу вступу в НАТО "із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а домагатися їхнього повернення лише політичним шляхом";

скоротити число вишів на користь створення декількох потужних профільних добре забезпечених університетів.

Крім того, колишній радник ОП вважає, що потрібно запровадити страхову медицину.

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Варто зазначити, що в Україні чергові вибори президента мають відбутися навесні 2024 року. Зараз у суспільстві йде дискусія щодо того, чи варто проводити виборчі перегони в умовах повномасштабної війни проти РФ.

Цікаві новини України про Арестовича - що варто знати

Олексій Арестович вже вляпався в кілька скандалів. Зокрема, обматюкав громадян України, які не хочуть бачити його президентом, а також на платних семінарах робив сексистські заяви і описував насильство, яке нібито хочеться застосувати до жінок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов натякав, що РФ може використовувати Арестовича як інструмент у своїй інформаційній війні проти української держави. Колишній радник ОП жорстко відповів на такий натяк Данілова - використав нецензурну лексику.

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